Le Solignac-Cussac FC organise un concours de pétanque.

Restauration sur place.

Un bal « années 80 » aura lieu en soirée au même endroit une entrée offerte pour chaque doublette inscrite au concours de pétanque.

Parking du stade

Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Solignac-Cussac FC organizes a pétanque competition.

Catering on site.

An « 80s » ball will be held in the evening at the same venue: one free entry for each doublette registered for the pétanque competition.

German :

Der Solignac-Cussac FC organisiert einen Pétanque-Wettbewerb.

Verpflegung vor Ort.

Am Abend findet am selben Ort ein Ball im Stil der 80er Jahre statt: Ein Eintritt wird für jedes Doublette, das sich für den Pétanque-Wettbewerb angemeldet hat, angeboten.

Italiano :

Il Solignac-Cussac FC organizza una gara di pétanque.

Ristorazione sul posto.

La sera, nello stesso luogo, si terrà un ballo anni ’80: un ingresso gratuito per ogni doppio iscritto alla gara di pétanque.

Espanol :

El Solignac-Cussac FC organiza una competición de petanca.

Catering in situ.

Por la noche, en el mismo lugar, se celebrará un baile de los años 80: una entrada gratuita por cada doblete inscrito en la competición de petanca.

