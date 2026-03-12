Concours de pétanque Cuy-Saint-Fiacre
Concours de pétanque Cuy-Saint-Fiacre dimanche 21 juin 2026.
Concours de pétanque
4 Rue Roger Cressent Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le comité des fêtes de Cuy-Saint-Fiacre organise, le dimanche 21 juin à 13 h, un concours de pétanque en doublette.
Le concours se déroulera derrière la salle des fêtes de Cuy-Saint-Fiacre.
L’inscription est de 8 € par joueur et se fera de 13 h à 13 h 45 sur place. Le concours commencera à 14 h. .
4 Rue Roger Cressent Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 02 57 08
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray