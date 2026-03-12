Concours de pétanque

4 Rue Roger Cressent Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le comité des fêtes de Cuy-Saint-Fiacre organise, le dimanche 21 juin à 13 h, un concours de pétanque en doublette.

Le concours se déroulera derrière la salle des fêtes de Cuy-Saint-Fiacre.

L’inscription est de 8 € par joueur et se fera de 13 h à 13 h 45 sur place. Le concours commencera à 14 h. .

4 Rue Roger Cressent Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 02 57 08

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray