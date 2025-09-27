Concours de pétanque Davrey
Samedi 27 septembre DAVREY Concours de pétanque. A partir de 13h à la salle Paul Guiraud.
Inscription sur place à 13h, début du concours à 14h (coupes etc.). Mises redistribuées en totalité
10 € la doublette, buvette et sandwich sur place
Informations +33 (0)6 11 56 13 79 / +33 (0)6 82 38 97 09 10 .
6 Rue du Moutier Davrey 10130 Aube Grand Est +33 6 11 56 13 79
