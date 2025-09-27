Concours de pétanque Davrey

Concours de pétanque Davrey samedi 27 septembre 2025.

Concours de pétanque

6 Rue du Moutier Davrey Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 13:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Samedi 27 septembre DAVREY Concours de pétanque. A partir de 13h à la salle Paul Guiraud.

Inscription sur place à 13h, début du concours à 14h (coupes etc.). Mises redistribuées en totalité

10 € la doublette, buvette et sandwich sur place

Informations +33 (0)6 11 56 13 79 / +33 (0)6 82 38 97 09 10 .

6 Rue du Moutier Davrey 10130 Aube Grand Est +33 6 11 56 13 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de pétanque Davrey a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance