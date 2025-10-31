CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE Merville
CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE Merville vendredi 26 décembre 2025.
CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE
BOULODROME Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
La Pétanque Mervilloise organise son traditionnel concours de la Saint-Étienne !
Nous vous donnons rendez-vous sur le boulodrome, ce sera aussi l’occasion de partager une bûche de Noël ! .
BOULODROME Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 amcapla31@gmail.com
English :
The Pétanque Mervilloise organizes its traditional Saint-Étienne competition!
German :
Die Pétanque Mervilloise organisiert ihren traditionellen Wettbewerb am Stephanstag!
Italiano :
La Pétanque Mervilloise organizza la sua tradizionale gara di Saint-Étienne!
Espanol :
Pétanque Mervilloise organiza su tradicional competición de Saint-Étienne
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE Merville a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE