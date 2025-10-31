Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE Merville

CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE

CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE Merville vendredi 26 décembre 2025.

CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE

BOULODROME Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-26

La Pétanque Mervilloise organise son traditionnel concours de la Saint-Étienne !
Nous vous donnons rendez-vous sur le boulodrome, ce sera aussi l’occasion de partager une bûche de Noël !   .

BOULODROME Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  amcapla31@gmail.com

English :

The Pétanque Mervilloise organizes its traditional Saint-Étienne competition!

German :

Die Pétanque Mervilloise organisiert ihren traditionellen Wettbewerb am Stephanstag!

Italiano :

La Pétanque Mervilloise organizza la sua tradizionale gara di Saint-Étienne!

Espanol :

Pétanque Mervilloise organiza su tradicional competición de Saint-Étienne

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA SAINT-ÉTIENNE Merville a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE