Concours de pétanque de la Vogue des croûlants Piégros-la-Clastre

Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Dans le cadre de la Vogue des Croûlants retrouvez dès le samedi Concours de pétanque en doublette (après-midi) / Le Dimanche Concours de pétanque tête à tête (matin), suivi du Concours de pétanque en doublette (après-midi)

Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 01 04 mairie.piegroslaclastre@wanadoo.fr

English :

As part of the Vogue des Croûlants: on Saturday: pétanque doubles competition (afternoon) / on Sunday: pétanque head-to-head competition (morning), followed by the pétanque doubles competition (afternoon)

German :

Im Rahmen der Vogue des Croûlants: finden Sie ab Samstag: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack (nachmittags) / Sonntag: Pétanque-Wettbewerb Kopf an Kopf (vormittags), gefolgt vom Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack (nachmittags)

Italiano :

Nell’ambito della Vogue des Croûlants: sabato: gara di doppio di pétanque (pomeriggio) / domenica: gara di testa di pétanque (mattina), seguita dalla gara di doppio di pétanque (pomeriggio)

Espanol :

En el marco de la Vogue des Croûlants: el sábado: competición de dobles de petanca (por la tarde) / el domingo: competición mano a mano de petanca (por la mañana), seguida de la competición de dobles de petanca (por la tarde)

