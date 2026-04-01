Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme
Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme samedi 25 avril 2026.
Lhomme
Concours de pétanque de printemps en doublette
Lhomme Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Concours de pétanque de printemps en doublette (10€ la doublette)
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Lhomme 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 13 07 29 cdf.lhomme@orange.fr
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English :
Spring petanque doubles competition (10? per double)
L’événement Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72