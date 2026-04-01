Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme

Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme samedi 25 avril 2026.

Ville : 72340 Lhomme

Département : Sarthe

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 10 10

Lhomme

Concours de pétanque de printemps en doublette

Lhomme Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Concours de pétanque de printemps en doublette (10€ la doublette)
  .

Lhomme 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 13 07 29  cdf.lhomme@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring petanque doubles competition (10? per double)

L’événement Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72

À voir aussi à Lhomme (Sarthe)