Lhomme

Concours de pétanque de printemps en doublette

Lhomme Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Concours de pétanque de printemps en doublette (10€ la doublette)

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Lhomme 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 7 82 13 07 29 cdf.lhomme@orange.fr

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English :

Spring petanque doubles competition (10? per double)

L’événement Concours de pétanque de printemps en doublette Lhomme a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72