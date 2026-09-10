Concours de Pétanque des Poulettes Avenue du 8 Mai Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Concours de Pétanque des Poulettes

Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concours de pétanque en doublette féminine, organisé au profit de la Ligue 43 pour la lutte contre le cancer du sein. A partir de 14h.

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Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 12 87 61

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English :

Women’s doubles pétanque tournament, organized to benefit Ligue 43 in the fight against breast cancer. Starting at 2 p.m.

L’événement Concours de Pétanque des Poulettes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire