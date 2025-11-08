CONCOURS DE PÉTANQUE DES ROIS Merville
La Pétanque Mervilloise organise son traditionnel concours inter-sociétaires des rois.
Le concours se jouera sur le boulodrome, ce sera l’occasion pour les pétanqueurs de partager une bûche de Noël. .
BOULODROME Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
The Pétanque Mervilloise organizes its traditional inter-society des rois competition.
German :
Die Pétanque Mervilloise organisiert ihren traditionellen Wettbewerb Inter-sociétaires des rois .
Italiano :
La Pétanque Mervilloise organizza la tradizionale gara intersocietaria Les rois .
Espanol :
La Pétanque Mervilloise organiza su tradicional concurso intersociedades Les rois .
