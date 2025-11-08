CONCOURS DE PÉTANQUE DES ROIS Merville

CONCOURS DE PÉTANQUE DES ROIS

BOULODROME Merville Haute-Garonne

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

La Pétanque Mervilloise organise son traditionnel concours inter-sociétaires des rois.

Le concours se jouera sur le boulodrome, ce sera l’occasion pour les pétanqueurs de partager une bûche de Noël. .

BOULODROME Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

The Pétanque Mervilloise organizes its traditional inter-society des rois competition.

German :

Die Pétanque Mervilloise organisiert ihren traditionellen Wettbewerb Inter-sociétaires des rois .

Italiano :

La Pétanque Mervilloise organizza la tradizionale gara intersocietaria Les rois .

Espanol :

La Pétanque Mervilloise organiza su tradicional concurso intersociedades Les rois .

