Concours de pétanque

Concours de pétanque rue du stade Domfront en Poiraie samedi 19 juillet 2025.

Concours de pétanque

rue du stade boulodrome Domfront en Poiraie Orne

Début : 2025-07-19 13:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Concours en 4 parties en doublettes formées uniquement organisé par la Pétanque Domfrontaise.

• Ouvert à tous.

• Inscription à 13h. Jet du but à 14h.

rue du stade boulodrome Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 07 75 84 21 gege2renne@orange.fr

English : Concours de pétanque

4-game competition in doublettes only, organized by the Pétanque Domfrontaise.

? Open to all.

? Registration at 1pm. Goal throw at 2pm.

German :

Wettbewerb mit 4 Partien in formierten Doubletten, der nur von der Pétanque Domfrontaise organisiert wird.

? Offen für alle.

? Anmeldung um 13 Uhr. Torwurf um 14 Uhr.

Italiano :

Una gara di 4 partite solo a coppie, organizzata dalla Pétanque Domfrontaise.

? Aperta a tutti.

? Registrazione alle 13:00. Lancio della porta alle 14:00.

Espanol :

Competición de 4 partidos por parejas organizada por la Pétanque Domfrontaise.

? Abierto a todos.

? Inscripción a las 13h. Lanzamiento de portería a las 14.00 horas.

