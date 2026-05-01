Concours de pétanque doublette Saint-Léopardin-d’Augy
Concours de pétanque doublette Saint-Léopardin-d’Augy samedi 30 mai 2026.
Saint-Léopardin-d’Augy
Concours de pétanque doublette
Le bourg Saint-Léopardin-d’Augy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10 euros par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Organisé par l’Amicale laïque de Saint-Léopardin-d’Augy, ce concours promet une journée de compétition amicale et de convivialité. Buvette et restauration sur place.
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Le bourg Saint-Léopardin-d’Augy 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 07 68 95
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English :
Organized by the Amicale laïque de Saint-Léopardin-d?Augy, this competition promises a day of friendly competition and conviviality. Refreshments and catering on site.
L’événement Concours de pétanque doublette Saint-Léopardin-d’Augy a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région