Saint-Léopardin-d’Augy

Concours de pétanque doublette

Le bourg Saint-Léopardin-d’Augy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10 euros par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par l’Amicale laïque de Saint-Léopardin-d’Augy, ce concours promet une journée de compétition amicale et de convivialité. Buvette et restauration sur place.

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Le bourg Saint-Léopardin-d’Augy 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 07 68 95

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English :

Organized by the Amicale laïque de Saint-Léopardin-d?Augy, this competition promises a day of friendly competition and conviviality. Refreshments and catering on site.

L’événement Concours de pétanque doublette Saint-Léopardin-d’Augy a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région