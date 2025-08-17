Concours de pétanque du Lac Vert Doulcon

Concours de pétanque du Lac Vert Doulcon dimanche 17 août 2025.

Concours de pétanque du Lac Vert

3 bis rue de la Gare Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-17 14:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

L’Association des résidents du camping du Lac Vert vous convie à leur concours de pétanque qui prendra place face à l’accueil du camping. Le concours est ouvert à tous. Les inscriptions sont prises via téléphone.Adultes

5 .

3 bis rue de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 6 56 69 59 59

English :

The Association des résidents du camping du Lac Vert invites you to their petanque competition in front of the campsite reception. The competition is open to all. Registration by telephone.

German :

Die Vereinigung der Bewohner des Campingplatzes Lac Vert lädt Sie zu ihrem Boule-Wettbewerb ein, der gegenüber der Rezeption des Campingplatzes stattfinden wird. Der Wettbewerb ist für alle offen. Anmeldungen werden über das Telefon entgegengenommen.

Italiano :

L’Association des résidents du camping du Lac Vert vi invita a partecipare alla gara di bocce davanti alla reception del campeggio. La gara è aperta a tutti. Le iscrizioni possono essere effettuate per telefono.

Espanol :

La Association des résidents du camping du Lac Vert le invita a su competición de petanca frente a la recepción del camping. El concurso está abierto a todos. Las inscripciones pueden hacerse por teléfono.

L’événement Concours de pétanque du Lac Vert Doulcon a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE