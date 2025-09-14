Concours de pétanque du Rugby Saint-Léonard-de-Noblat
Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
USSL Rugby organise son Tournoi de Pétanque au Boulodrome de Beaufort Saint Léonard de Noblat
Dimanche 14 septembre
13h inscriptions | 14h début des parties
10€/équipe jeu en doublettes
tournois en 4 parties
Buvette sur place
Remise en jeu des mises
Venez nombreux pour passer une super journée conviviale ! .
Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 77 76 33
