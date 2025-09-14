Concours de pétanque du Rugby Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de pétanque du Rugby Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 14 septembre 2025.

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

USSL Rugby organise son Tournoi de Pétanque au Boulodrome de Beaufort Saint Léonard de Noblat

Dimanche 14 septembre

13h inscriptions | 14h début des parties

10€/équipe jeu en doublettes

tournois en 4 parties

Buvette sur place

Remise en jeu des mises

Venez nombreux pour passer une super journée conviviale ! .

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 77 76 33

