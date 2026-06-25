UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Pétanque Eaux-Bonnes

Concours de Pétanque Eaux-Bonnes

Concours de Pétanque Eaux-Bonnes mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Jardin Darralde
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif

Eaux-Bonnes

Concours de Pétanque

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Dans le Jardin Darralde venez nous rejoindre pour un moment convivial sur notre terrain de pétanque. Affrontez vous pour remporter des lots. 4 parties (50 minutes par parties) Doublette Classement goal average   .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques)