Le Mesnil-Thomas

Concours de Pétanque en A-B-C

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’amicale du Mesnil Thomas organise son 7ème concours de Pétanque en doublette.

L’amicale du Mesnil Thomas organise son 7ème concours de Pétanque en doublette. .

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 73 92 72

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English :

L’amicale du Mesnil Thomas organizes its 7th Pétanque doublet competition.

L’événement Concours de Pétanque en A-B-C Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE