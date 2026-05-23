Concours de Pétanque en A-B-C Le Mesnil-Thomas
Concours de Pétanque en A-B-C Le Mesnil-Thomas samedi 6 juin 2026.
Le Mesnil-Thomas
Concours de Pétanque en A-B-C
Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’amicale du Mesnil Thomas organise son 7ème concours de Pétanque en doublette.
L’amicale du Mesnil Thomas organise son 7ème concours de Pétanque en doublette. .
Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 73 92 72
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English :
L’amicale du Mesnil Thomas organizes its 7th Pétanque doublet competition.
L’événement Concours de Pétanque en A-B-C Le Mesnil-Thomas a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE