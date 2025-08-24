concours de pétanque en doublette au profit des restos du coeur Aubusson

Boulodromme d’Aubusson La Chasagne Aubusson Creuse

Concours de pétanque en plusieurs partie 12 euros par équipe lots a gagner Panier garni fours etc etc tombola et petite restauration. .

Boulodromme d’Aubusson La Chasagne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 26 27 49 claude-popineau@orange.fr

