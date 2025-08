Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque de Crépol Crépol

Terrain de pétanque de Crépol Espace de la Liberté (près de la mairie) Crépol Drôme

Le Comité d’animation de Crépol vous invite à son concours de pétanque en doublette le vendredi 8 Août au terrain de pétanque du village (près de la mairie).



Restauration, barbecue et buvette sur place.

Concours familial ouvert à tous !

Terrain de pétanque de Crépol Espace de la Liberté (près de la mairie) Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 63 05

English :

The Comité d’animation de Crépol invites you to its double pétanque competition on Friday August 8 at the village petanque ground (near the town hall).



Catering, barbecue and refreshment bar on site.

Family competition open to all!

German :

Das Animationskomitee von Crépol lädt Sie am Freitag, den 8. August, zu seinem Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack auf dem Pétanque-Platz im Dorf (in der Nähe des Rathauses) ein.



Restauration, Grill und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Familienwettbewerb für alle offen!

Italiano :

Il Comitato di animazione di Crépol vi invita a partecipare al doppio torneo di bocce che si terrà venerdì 8 agosto presso il campo da bocce del villaggio (vicino al municipio).



Ristorazione, barbecue e bar sul posto.

Gara per famiglie aperta a tutti!

Espanol :

El Comité de animación de Crépol le invita a su doble concurso de petanca el viernes 8 de agosto en el campo de petanca del pueblo (cerca del ayuntamiento).



Catering, barbacoa y bar de refrescos in situ.

Competición familiar abierta a todos

