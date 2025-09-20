Concours de pétanque en doublette et repas Saint-Étienne-aux-Clos

L’association des parents d’élèves d’Aix et St Etienne aux Clos organise un concours de pétanque en doublette. Ouvert à toutes et tous ! Lots remis à chaque participant.

A la suite du concours, soirée pizzas maison cuites au feu de bois !

Sur réservation, sur place ou à emporter .

Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 98 07 44

