Concours de pétanque en doublette et repas Saint-Étienne-aux-Clos

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
L’association des parents d’élèves d’Aix et St Etienne aux Clos organise un concours de pétanque en doublette. Ouvert à toutes et tous ! Lots remis à chaque participant.
A la suite du concours, soirée pizzas maison cuites au feu de bois !
Sur réservation, sur place ou à emporter .
Saint-Étienne-aux-Clos 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 98 07 44
