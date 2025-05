Concours de pétanque en doublette – Le Torp-Mesnil, 24 mai 2025 13:30, Le Torp-Mesnil.

Seine-Maritime

Concours de pétanque en doublette parking église Le Torp-Mesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 13:30:00

fin : 2025-05-24 16:30:00

Date(s) :

2025-05-24

concours de pétanque en doublette

lot pour tous/buvette et petite restauration/ inscription conseillée/ limité à 50 équipes/6€ par personne

concours de pétanque en doublette

lot pour tous/buvette et petite restauration/ inscription conseillée/ limité à 50 équipes/6€ par personne .

parking église

Le Torp-Mesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 55 27 09

English : Concours de pétanque en doublette

pétanque doubles competition

prizes for all/ refreshment stalls and snacks/ registration recommended/ limited to 50 teams/6? per person

German :

boule-Wettbewerb im Doppelpack

preis für alle / Getränkeausschank und kleine Verpflegung / Anmeldung empfohlen / begrenzt auf 50 Mannschaften / 6? pro Person

Italiano :

gara di doppio di pétanque

premi per tutti/ punti di ristoro e spuntini/ iscrizione consigliata/ limitato a 50 squadre/6? a persona

Espanol :

competición de dobles de petanca

premios para todos/ chiringuitos y tentempiés/ inscripción recomendada/ limitado a 50 equipos/6? por persona

L’événement Concours de pétanque en doublette Le Torp-Mesnil a été mis à jour le 2025-05-20 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville