Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Limeuil samedi 20 décembre 2025.
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Concours de pétanque en doublette au profit du Téléthon.
Plusieurs lots à gagner.
Pour vous réchauffer vin chaud, crêpes, chocolat chaud.
Terrain de pétanque Route de Saint Martin Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine floricherve@hotmail.com
English :
Double pétanque competition in aid of the Telethon.
Several prizes to be won.
Warm up with mulled wine, crêpes and hot chocolate.
