Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Limeuil

Concours de pétanque en doublette

Terrain de pétanque Route de Saint Martin Limeuil Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-20

Concours de pétanque en doublette au profit du Téléthon.

Plusieurs lots à gagner.

Pour vous réchauffer vin chaud, crêpes, chocolat chaud.

Terrain de pétanque Route de Saint Martin Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine floricherve@hotmail.com

English :

Double pétanque competition in aid of the Telethon.

Several prizes to be won.

Warm up with mulled wine, crêpes and hot chocolate.

