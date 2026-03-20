Concours de Pétanque en doublette montée Rue Berrua Bidart
Concours de Pétanque en doublette montée Rue Berrua Bidart mardi 4 août 2026.
Concours de Pétanque en doublette montée
Rue Berrua Boulodrome Bil tokia Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Concours de pétanque en doublettes.
Ouvert à tous. Inscriptions sur place à partir de 18h. .
Rue Berrua Boulodrome Bil tokia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Pétanque en doublette montée
L’événement Concours de Pétanque en doublette montée Bidart a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Bidart