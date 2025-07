Concours de Pétanque en doublette Nocturne boulodrome Pissos

Concours de Pétanque en doublette Nocturne boulodrome Pissos vendredi 11 juillet 2025.

boulodrome 510 ROUTE DE SORE Pissos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Concours de Pétanque en doublette (4 tours) nocturne organisé par l’Association Pissos Pétanque Loisir Détente .

Inscription à partir de 18h30 , Jet de but à 19h00

8€ par équipe.

Dotation en fonction du nombre d’inscrits + 2 Repas offerts par les Tontons de l’Arriu

Buvette et Sandwichs sur plac

boulodrome 510 ROUTE DE SORE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 88 91 jean-louis.raucoule@orange.fr

English :

Pétanque doublet competition (4 rounds) organized by the Association Pissos Pétanque Loisir Détente .

Registration from 6:30 pm, goal throw at 7:00 pm

8? per team.

Prizes awarded according to number of entries + 2 meals provided by the Tontons de l’Arriu

Refreshment bar and sandwiches on site

German : Concours de Pétanque en doublette Nocturne

Der Verein Pissos Pétanque Loisir Détente organisiert einen nächtlichen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack (4 Runden).

Anmeldung ab 18.30 Uhr, Torwurf um 19.00 Uhr

8? pro Mannschaft.

Preisgeld je nach Anzahl der Anmeldungen + 2 Mahlzeiten, die von den Tontons de l’Arriu angeboten werden

Getränke und Sandwiches auf dem Platz

Italiano :

Gara di doppio di pétanque (4 turni) in notturna organizzata dall’Associazione Pissos Pétanque Loisir Détente.

Iscrizioni dalle 18.30, lancio delle porte alle 19.00

8? per squadra.

Premi in base al numero di partecipanti + 2 pasti forniti dai Tontons de l’Arriu

Bar e panini sul posto

Espanol : Concours de Pétanque en doublette Nocturne

Competición nocturna de dobles de petanca (4 rondas) organizada por la Association Pissos Pétanque Loisir Détente .

Inscripciones a partir de las 18h30, lanzamiento de la meta a las 19h00

8 por equipo.

Premios en función del número de participantes + 2 comidas a cargo de los Tontons de l’Arriu

Bar y bocadillos in situ

