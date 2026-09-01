Informations pratiques

Oupia

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE

Salle des Fêtes Oupia Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2026-12-22 2026-12-29 2027-01-05 2027-01-12

Concours de pétanque nocturne en doublette formée .

Rendez-vous convivial proposé et encadré par l’association La Serre Pétanque.

L’association La Serre Pétanque vous donne rendez-vous pour son concours hebdomadaire de pétanque.

Formez votre doublette et venez affronter les boulistes du secteur dans une atmosphère sportive et festive. Que vous veniez pour la gagne ou simplement pour le plaisir du jeu, ces concours nocturnes promettent de belles soirées d’été et d’automne sous les lumières du terrain. .

Salle des Fêtes Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 7 68 12 71 83

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English :

Nighttime pétanque tournament in pre-formed pairs.

A friendly event organized and supervised by the La Serre Pétanque Association.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE Oupia a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC