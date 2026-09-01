Informations pratiques

Saint-Prix

Concours de pétanque en doublette

Terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Organisé par l’amicale des anciens sapeurs pompiers de Lapalisse. Inscription à 18h30. Concours A, B et C. Snack et buvette sur place.

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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 20 87

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English :

By the former firefighters of Lapalisse.

L’événement Concours de pétanque en doublette Saint-Prix a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Lapalisse