Concours de pétanque en doublette Saint-Prix
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Prix
Informations pratiques
Saint-Prix
Concours de pétanque en doublette
Terrain de pétanque Saint-Prix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Organisé par l’amicale des anciens sapeurs pompiers de Lapalisse. Inscription à 18h30. Concours A, B et C. Snack et buvette sur place.
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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 20 87
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English :
By the former firefighters of Lapalisse.
L’événement Concours de pétanque en doublette Saint-Prix a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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