CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE Villefort

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE Villefort vendredi 11 juillet 2025.

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE

Salle polyvalente Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01

La pétanque villefortaise organise des concours de pétanque en doublette :

Les 11, 18 et 25 Juillet ainsi que le 1er Août

Rendez-vous devant la halle des sports

Concours A+B+F.P

Dotation 50€

Inscription 10€ / équipe

Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com

English :

La pétanque villefortaise organizes pétanque competitions in doublets:

July 11, 18 and 25 and August 1

Meet in front of the sports hall

A+B+F.P competition

Prize 50?

Registration 10? / team

German :

Die Pétanque Villefortaise organisiert Pétanque-Wettbewerbe im Doppelpack:

Am 11., 18. und 25. Juli sowie am 1. August

Treffpunkt vor der Sporthalle

Wettbewerb A+B+F.P

Preisgeld 50?

Einschreibung 10?

Italiano :

La pétanque villefortaise organizza gare di pétanque per due giocatori:

11, 18 e 25 luglio e 1° agosto

Appuntamento davanti al palazzetto dello sport

Gara A+B+F.P

Premio 50?

Iscrizione 10? / squadra

Espanol :

La petanca villefortaise organiza competiciones de petanca para dos jugadores:

11, 18 y 25 de julio y 1 de agosto

Cita delante del pabellón de deportes

Competición A+B+F.P

Premio 50?

Inscripción 10? / equipo

