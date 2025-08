CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES FORMÉES PRATS DE SOURNIA Prats-de-Sournia

Début : 2025-08-09 14:30:00

fin : 2025-08-09

Concours de pétanque en doublettes formées, à partir de 14h30 inscription au foyer bar associatif.

Début des parties à 15h.

Tarif 10€/équipe

Récompenses 150€ + les mises

Chemin des milles Prats-de-Sournia 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 83 66 75

English :

Petanque competition in pairs, from 2.30pm, registration at the foyer bar.

Games start at 3pm.

Price: 10€/team

Prizes: ?150 + stakes

German :

Pétanque-Wettbewerb in formierten Doubletten, ab 14:30 Uhr Anmeldung im Foyer der Bar Association.

Beginn der Spiele um 15 Uhr.

Preis: 10 Euro pro Mannschaft

Belohnung: 150? + Einsätze

Italiano :

Gara di petanque a coppie, dalle 14.30, con iscrizione al bar del foyer.

Inizio delle partite alle 15.00.

Prezzo: 10€/squadra

Premi: € 150 + posta in palio

Espanol :

Competición de petanca por parejas, a partir de las 14.30 h, inscripción en el bar del vestíbulo.

Inicio de las partidas a las 15h.

Precio: 10 euros/equipo

Premios: 150 euros + apuestas

