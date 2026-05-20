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Concours de pétanque en doublettes Terrain de pétanque Isenay

Concours de pétanque en doublettes Terrain de pétanque Isenay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Le bourg

Ville : 58290 Isenay

Département : Nièvre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Isenay

Concours de pétanque en doublettes

Terrain de pétanque Le bourg Isenay Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Concours de pétanque en doublettes Inscriptions à partir de 14h.
Tarif 10 € par équipe. Buvette sur place. Un lot à chaque participant. Informations au 03 86 50 08 17.   .

Terrain de pétanque Le bourg Isenay 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 17 

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English : Concours de pétanque en doublettes

L’événement Concours de pétanque en doublettes Isenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan