Concours de pétanque en doublettes Terrain de pétanque Isenay

Isenay

Concours de pétanque en doublettes

Terrain de pétanque Le bourg Isenay Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Concours de pétanque en doublettes Inscriptions à partir de 14h.

Tarif 10 € par équipe. Buvette sur place. Un lot à chaque participant. Informations au 03 86 50 08 17. .

Terrain de pétanque Le bourg Isenay 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 17

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English : Concours de pétanque en doublettes

L’événement Concours de pétanque en doublettes Isenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan