Concours de pétanque en doublettes Terrain de pétanque Isenay
Concours de pétanque en doublettes Terrain de pétanque Isenay samedi 6 juin 2026.
Isenay
Concours de pétanque en doublettes
Terrain de pétanque Le bourg Isenay Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Concours de pétanque en doublettes Inscriptions à partir de 14h.
Tarif 10 € par équipe. Buvette sur place. Un lot à chaque participant. Informations au 03 86 50 08 17. .
Terrain de pétanque Le bourg Isenay 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 08 17
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English : Concours de pétanque en doublettes
L’événement Concours de pétanque en doublettes Isenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan