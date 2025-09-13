Concours de pétanque en doublettes Rue de la Mairie Saint-Méen

Concours de pétanque en doublettes

Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen Finistère

Début : 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Pour nos ami(e)s sportifs qui aiment jouer à la pétanque dans la bonne humeur !

Le Club des 2 Vallées organise son dernier concours annuel de pétanque le samedi 13 septembre 2025 à l’espace Jean-Yves SALAÜN.

Concours en 4 parties, doublettes formées (ouvert à tous).

Inscriptions sur place à partir de 13h30, 6 € par équipe.

Jet du bouchon vers 14h15. .

Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98

