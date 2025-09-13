Concours de pétanque en doublettes Rue de la Mairie Saint-Méen
Rue de la Mairie, Espace Jean-Yves SALAÜN, Saint-Méen, Finistère
13:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Pour nos ami(e)s sportifs qui aiment jouer à la pétanque dans la bonne humeur !
Le Club des 2 Vallées organise son dernier concours annuel de pétanque le samedi 13 septembre 2025 à l’espace Jean-Yves SALAÜN.
Concours en 4 parties, doublettes formées (ouvert à tous).
Inscriptions sur place à partir de 13h30, 6 € par équipe.
Jet du bouchon vers 14h15. .
Rue de la Mairie Espace Jean-Yves SALAÜN Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 81 14 96 98
