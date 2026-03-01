Concours de pétanque en triplettes formées Terrain de pétanque LDG Roscanvel

Concours de pétanque en triplettes formées

Terrain de pétanque LDG Route de Pont-Scorff Roscanvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:30:00

fin : 2026-03-14 18:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Concours de pétanque en triplettes formées.

Repas du midi croque monsieur, salade verte, dessert pour 6 euros. .

Terrain de pétanque LDG Route de Pont-Scorff Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 6 63 63 52 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque en triplettes formées

L’événement Concours de pétanque en triplettes formées Roscanvel a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime