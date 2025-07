Concours de pétanque Entraygues-sur-Truyère

Concours de pétanque Entraygues-sur-Truyère vendredi 18 juillet 2025.

Concours de pétanque

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

en doublette, de nombreux lots à gagner, inscription sur place

organisé par les jeunes du Centre Social pour leur camp d’été 3 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

doublettes, many prizes to be won, registration on site

German :

im Doppelpack, viele Preise zu gewinnen, Anmeldung vor Ort

Italiano :

gara di doppio, tanti premi in palio, iscrizione sul posto

Espanol :

concurso de dobles, muchos premios, inscripción in situ

