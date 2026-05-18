Concours de pétanque et barbecue route de limoise Couzon

Couzon

Concours de pétanque et barbecue

route de limoise Le bourg Couzon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un rendez-vous pour célébrer l’esprit sportif et la camaraderie autour d’un verre et d’une partie de boules !

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route de limoise Le bourg Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 26 57 10 labompleinoise@gmail.com

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English :

Celebrate sportsmanship and camaraderie over a drink and a game of boules!

L’événement Concours de pétanque et barbecue Couzon a été mis à jour le 2026-05-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région