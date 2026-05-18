Concours de pétanque et barbecue route de limoise Couzon
Concours de pétanque et barbecue route de limoise Couzon samedi 20 juin 2026.
Couzon
Concours de pétanque et barbecue
route de limoise Le bourg Couzon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un rendez-vous pour célébrer l’esprit sportif et la camaraderie autour d’un verre et d’une partie de boules !
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route de limoise Le bourg Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 26 57 10 labompleinoise@gmail.com
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English :
Celebrate sportsmanship and camaraderie over a drink and a game of boules!
L’événement Concours de pétanque et barbecue Couzon a été mis à jour le 2026-05-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région