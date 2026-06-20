CONCOURS DE PÉTANQUE ET JAMBON A LA BROCHE Saint-Étienne-Estréchoux samedi 25 juillet 2026.

Saint-Étienne-Estréchoux

CONCOURS DE PÉTANQUE ET JAMBON A LA BROCHE

Place du village Saint-Étienne-Estréchoux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les amis du plan d’eau proposent une pêche à la truite (enfants et adultes)

5€ les 3truites

14h30 Concours de pétanque

Tombola

19h Repas 15€/adulte et 8€/enfant <10ans Salade gourmande, jambon à la broche, pommes grenailles, entremets aux fruits rouges N'oubliez pas vos couverts Réservation 06 30 10 39 20 / 06 85 02 96 49 Les amis du plan d'eau proposent une pêche à la truite (enfants et adultes) 5€ les 3truites 14h30 Concours de pétanque Tombola 19h Repas 15€/adulte et 8€/enfant <10ans Salade gourmande, jambon à la broche, pommes grenailles, entremets aux fruits rouges N'oubliez pas vos couverts Réservation 06 30 10 39 20 / 06 85 02 96 49 . Place du village Saint-Étienne-Estréchoux 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 10 39 20 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCOURS DE PÉTANQUE ET JAMBON A LA BROCHE

The Friends of the Lake are hosting a trout fishing event (for children and adults)

5? for 3 trout

2:30 p.m. Petanque tournament

Raffle

7:00 PM Dinner 15? per adult and 8? per child under 10

Gourmet salad, spit-roasted ham, baby potatoes, and a red fruit dessert

Don’t forget your cutlery

Reservations: 06 30 10 39 20 / 06 85 02 96 49

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE ET JAMBON A LA BROCHE Saint-Étienne-Estréchoux a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB