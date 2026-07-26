Informations pratiques

Pechs-de-l’Espérance

Concours de pétanque et plancha à Cazoulès

Rue de la Rivière Pechs-de-l’Espérance Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’Association Cazoules Loisirs vous donne rendez-vous au Camping de la Borgne pour un concours de pétanque placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Ouvert à tous les niveaux, cet après-midi est l’occasion de partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre passionnés de pétanque. Les inscriptions débuteront à 14h, avant le lancement des parties à 15h. Toutes les équipes repartiront avec un lot, tandis que les vainqueurs remporteront un jambon. Une buvette sera à votre disposition tout au long de la manifestation pour vous rafraîchir. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer pour allier jeu, détente et esprit de partage. .

Rue de la Rivière Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 73 12 12

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English : Concours de pétanque et plancha à Cazoulès

L’événement Concours de pétanque et plancha à Cazoulès Pechs-de-l’Espérance a été mis à jour le 2026-07-26 par OT du pays de Fénelon