Concours de pétanque et repas en soirée avec un cochon cuit à la broche – Chazeaux Lapte, 14 juin 2025 14:00, Lapte.

Haute-Loire

Concours de pétanque et repas en soirée avec un cochon cuit à la broche Chazeaux Aux abords du château de Chazeaux Lapte Haute-Loire

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

2025-06-14

L AEP Verne aux quatre coins de verne vous propose son concours de boules aux abords du château de chazeaux et la dégustation de son cochon de lait a la broche. Ouvert a tous ambiance assurée.

Chazeaux Aux abords du château de Chazeaux

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61

English :

The AEP Verne aux quatre coins de verne offers you its boules competition around the château de chazeaux and the tasting of its suckling pig on the spit. Open to all, atmosphere guaranteed.

German :

Die AEP Verne aux quatre coins de verne bietet Ihnen ihren Boule-Wettbewerb in der Nähe des Schlosses von Chazeaux und die Verkostung ihres Spanferkels am Spieß an. Die Veranstaltung ist für alle offen.

Italiano :

L’AEP Verne aux quatre coins de verne terrà la sua gara di bocce intorno allo Château de Chazeaux e degusterà il suo maialino allo spiedo. Aperto a tutti, atmosfera garantita.

Espanol :

La AEP Verne aux quatre coins de verne celebrará su concurso de petanca en los alrededores del Château de Chazeaux y degustará su cochinillo al espeto. Abierto a todos, ambiente garantizado.

