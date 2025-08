Concours de pétanque et repas Roche-en-Régnier

Concours de pétanque et repas Roche-en-Régnier lundi 11 août 2025.

Concours de pétanque et repas

Salle des fêtes Roche-en-Régnier Haute-Loire

Début : 2025-08-11 14:00:00

fin : 2025-08-11

2025-08-11

L’Association La Boule du Château organise un concours de pétanque, suivi d’un repas jambonnette, pommes de terre, sarasson, dessert pour poursuivre la soirée.

Salle des fêtes Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 40 16

English :

Association La Boule du Château organizes a pétanque competition, followed by a meal of ham, potatoes, sarasson and dessert to continue the evening.

German :

Der Verein La Boule du Château organisiert einen Boule-Wettbewerb, gefolgt von einem Essen mit Schinken, Kartoffeln, Sarasson und Dessert, um den Abend fortzusetzen.

Italiano :

L’Associazione La Boule du Château organizza una gara di pétanque, seguita da un pasto a base di prosciutto, patate, sarasson e dessert per continuare la serata.

Espanol :

La Asociación La Boule du Château organiza una competición de petanca, seguida de una comida a base de jamón, patatas, sarraceno y postre para continuar la velada.

