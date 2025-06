Concours de pétanque et soirée festive Chailly-en-Gâtinais 12 juillet 2025 13:15

Concours de pétanque. Inscription à 13h15. Salle associative route de Thimory. Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous. 5 € par joueur. Doublette en 4 parties. Jeu du but à 14h. Suivi d’une soirée festive à partir de 19h30. Barbecue, buvette, jeux de société apportés par les participants. 5 .

Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 26 70

English :

Petanque competition and festive evening

German :

Petanque-Wettbewerb und Festabend

Italiano :

Gara di petanque e festa

Espanol :

Competición y fiesta de petanca

