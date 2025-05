Concours de pétanque et soirée karaoké – Saulcet, 14 juin 2025 07:00, Saulcet.

Venez faire la fête avec le Saulcet Gym ! Le 14 juin 2025, vivez un Grand Concours de Pétanque dès 14h au Stade, suivi à 19h d’une Soirée Karaoké en Plein Air ! Rires, joutes et chants sont au programme. Réservez votre date !

English :

Come and celebrate with Saulcet Gym! On June 14, 2025, enjoy a Grand Concours de Pétanque starting at 2pm at the Stade, followed at 7pm by an Outdoor Karaoke Evening! Laughter, jousting and singing are the order of the day. Save the date!

German :

Feiern Sie mit dem Saulcet Gym! Erleben Sie am 14. Juni 2025 ab 14 Uhr einen großen Boule-Wettbewerb im Stadion, gefolgt von einem Karaoke-Abend unter freiem Himmel um 19 Uhr! Lachen, Wettkämpfe und Gesang stehen auf dem Programm. Reservieren Sie sich das Datum!

Italiano :

Venite a festeggiare con la Saulcet Gym! Il 14 giugno 2025, godetevi un Grand Concours de Pétanque a partire dalle 14.00 allo Stadio, seguito alle 19.00 da una serata di Karaoke all’aperto! Risate, giostre e canti sono in programma. Salvate la data!

Espanol :

¡Ven a celebrarlo con Saulcet Gym! El 14 de junio de 2025, disfrute de un Gran Concurso de Petanca a partir de las 14:00 h en el Estadio, seguido a las 19:00 h de una velada de Karaoke al aire libre Risas, justas y canciones en el programa. ¡Reserve la fecha!

