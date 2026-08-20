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AGENDA · Saint-Germain-d'Esteuil

Concours de pétanque et Soirée moules-frites Saint-Germain-d’Esteuil

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Germain-d'Esteuil

Concours de pétanque et Soirée moules-frites Saint-Germain-d’Esteuil

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
33340 Saint-Germain-d'Esteuil
Département
Gironde
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Germain-d’Esteuil

Concours de pétanque et Soirée moules-frites

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des Fêtes organise un concours de pétanque dès 14h. Inscription à partir de 13h (1 boisson offerte). Au programme matchs en doublettes dans une ambiance festive. Buvette sur place.
Dès 19h30, soirée moules-frites sur le terrain face à la salle des fêtes.
La soirée sera animée par Dominique Dellil.
Feu d’artifices (sous réserve).
Merci d’amener vos couverts.
Sur réservation.   .

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 23 82 

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English : Concours de pétanque et Soirée moules-frites

L’événement Concours de pétanque et Soirée moules-frites Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Médoc-Vignoble