Concours de pétanque et Soirée moules-frites Saint-Germain-d’Esteuil
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Germain-d'Esteuil
Informations pratiques
Saint-Germain-d’Esteuil
Concours de pétanque et Soirée moules-frites
Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des Fêtes organise un concours de pétanque dès 14h. Inscription à partir de 13h (1 boisson offerte). Au programme matchs en doublettes dans une ambiance festive. Buvette sur place.
Dès 19h30, soirée moules-frites sur le terrain face à la salle des fêtes.
La soirée sera animée par Dominique Dellil.
Feu d’artifices (sous réserve).
Merci d’amener vos couverts.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 23 82
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English : Concours de pétanque et Soirée moules-frites
L’événement Concours de pétanque et Soirée moules-frites Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Médoc-Vignoble