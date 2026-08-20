Informations pratiques

Saint-Germain-d’Esteuil

Concours de pétanque et Soirée moules-frites

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le comité des Fêtes organise un concours de pétanque dès 14h. Inscription à partir de 13h (1 boisson offerte). Au programme matchs en doublettes dans une ambiance festive. Buvette sur place.

Dès 19h30, soirée moules-frites sur le terrain face à la salle des fêtes.

La soirée sera animée par Dominique Dellil.

Feu d’artifices (sous réserve).

Merci d’amener vos couverts.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 23 82

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English : Concours de pétanque et Soirée moules-frites

L’événement Concours de pétanque et Soirée moules-frites Saint-Germain-d’Esteuil a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Médoc-Vignoble