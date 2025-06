Concours de pétanque et soupe aux choux Roche-en-Régnier 5 juillet 2025 14:00

Haute-Loire

Concours de pétanque et soupe aux choux Stade Roche-en-Régnier Haute-Loire

Début : 2025-07-05 14:00:00

2025-07-05

La boule du Château et le Rugby Club de l’Arzon organisent un concours de pétanque.

Il sera suivi d’une soupe aux choux, puis d’un feu d’artifice.

Stade

Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 93 80 09

English :

La boule du Château and Rugby Club de l’Arzon are organizing a pétanque competition.

It will be followed by cabbage soup and fireworks.

German :

Die Boule du Château und der Rugby Club de l’Arzon veranstalten einen Boule-Wettbewerb.

Anschließend gibt es eine Kohlsuppe und ein Feuerwerk.

Italiano :

La boule du Château e il Rugby Club de l’Arzon organizzano una gara di pétanque.

Seguiranno zuppa di cavoli e fuochi d’artificio.

Espanol :

La boule du Château y el Rugby Club de l’Arzon organizan una competición de petanca.

A continuación, sopa de col y fuegos artificiales.

