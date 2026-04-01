Concours de pétanque

Stade de la source Eymeux Eymeux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 13:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Concours de doublette. Chaque participant repartira avec un lot .

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Stade de la source Eymeux Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33

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English :

Doubles competition. Each participant will go home with a prize.

L’événement Concours de pétanque Eymeux a été mis à jour le 2026-03-25 par Valence Romans Tourisme