Concours de pétanque Stade de la source Eymeux
Concours de pétanque Stade de la source Eymeux mardi 14 avril 2026.
Concours de pétanque
Stade de la source Eymeux Eymeux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 13:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Concours de doublette. Chaque participant repartira avec un lot .
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Stade de la source Eymeux Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33
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English :
Doubles competition. Each participant will go home with a prize.
L’événement Concours de pétanque Eymeux a été mis à jour le 2026-03-25 par Valence Romans Tourisme