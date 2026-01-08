Concours de pétanque Eyzerac
Concours de pétanque Eyzerac lundi 6 avril 2026.
Concours de pétanque
Le Bourg Eyzerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Pour les licenciés
Brochettes buvette
Le Bourg Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 70 02 97
English : Concours de pétanque
For members
Brochettes refreshment bar
L’événement Concours de pétanque Eyzerac a été mis à jour le 2026-01-05 par Isle-Auvézère