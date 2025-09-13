Concours de pétanque rue des Isles Foncine-le-Haut
rue des Isles Terrains de pétanque Foncine-le-Haut Jura
Début : 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-13 21:00:00
2025-09-13
Inscriptions en doublette (1 adulte et 1 enfant de moins de 15 ans), sur place à partir de 11 h. Renseignements au 06 79 63 34 08. Nombreux lots. Repas le midi (saucisses frites, cancoillotte, dessert) et buvette. .
rue des Isles Terrains de pétanque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 63 34 08
