Concours de pétanque rue des Isles Foncine-le-Haut

rue des Isles Terrains de pétanque Foncine-le-Haut Jura

13 septembre 2025 13:00:00

21:00:00

2025-09-13

Inscriptions en doublette (1 adulte et 1 enfant de moins de 15 ans), sur place à partir de 11 h. Renseignements au 06 79 63 34 08. Nombreux lots. Repas le midi (saucisses frites, cancoillotte, dessert) et buvette. .

rue des Isles Terrains de pétanque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 63 34 08

