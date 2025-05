Concours de pétanque – Fresse-sur-Moselle, 1 juin 2025 10:30, Fresse-sur-Moselle.

Vosges

Concours de pétanque Fresse-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Concours de pétanque organisé par la classe 2027 de Fresse Sur Moselle.Participation 10 € / doublette.Restauration et buvette, nombreux lots à gagner !Tout public

.

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 7 88 59 81 78 classefresse2027@gmail.com

English :

Petanque competition organized by class 2027 of Fresse Sur Moselle.10 ? / doublette.food and refreshments, lots of prizes to be won!

German :

Die Klasse 2027 von Fresse Sur Moselle organisiert einen Pétanque-Wettbewerb, bei dem es 10 Euro pro Doppelkopf zu gewinnen gibt

Italiano :

Gara di petanque organizzata dalla classe 2027 di Fresse Sur Moselle, con una quota di iscrizione di 10€ per ogni doppio

Espanol :

Competición de petanca organizada por la clase 2027 de Fresse Sur Moselle, con una cuota de inscripción de 10 euros por pareja

L’événement Concours de pétanque Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES