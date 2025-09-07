Concours de pétanque Gibles

Concours de pétanque Gibles dimanche 7 septembre 2025.

Concours de pétanque

Rue de la Gare Gibles Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 13:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Concours de petanque .

Rue de la Gare Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 75 20 16 comite.fetes.gibles@hotmail.com

English : Concours de pétanque

German : Concours de pétanque

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de pétanque Gibles a été mis à jour le 2025-08-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais