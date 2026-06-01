Giey-sur-Aujon

Concours de pétanque

Giey sur Aujon Giey-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Venez partager un moment convivial et sportif organisé par La Licorne.

Restauration et buvette sur place. .

Giey sur Aujon Giey-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 55 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque Giey-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts