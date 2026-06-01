Concours de pétanque Giey-sur-Aujon
Concours de pétanque Giey-sur-Aujon samedi 27 juin 2026.
Giey-sur-Aujon
Concours de pétanque
Giey sur Aujon Giey-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tout public
Venez partager un moment convivial et sportif organisé par La Licorne.
Restauration et buvette sur place. .
Giey sur Aujon Giey-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 55 76
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English :
L’événement Concours de pétanque Giey-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts