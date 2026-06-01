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Concours de pétanque Giey-sur-Aujon

Concours de pétanque Giey-sur-Aujon

Concours de pétanque Giey-sur-Aujon samedi 27 juin 2026.

Adresse : Giey sur Aujon

Ville : 52210 Giey-sur-Aujon

Département : Haute-Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Giey-sur-Aujon

Concours de pétanque

Giey sur Aujon Giey-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
Venez partager un moment convivial et sportif organisé par La Licorne.
Restauration et buvette sur place.   .

Giey sur Aujon Giey-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 02 55 76 

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English :

L’événement Concours de pétanque Giey-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts