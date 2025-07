CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade

CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade mercredi 16 juillet 2025.

CONCOURS DE PÉTANQUE

Allées de Sébastopol Grenade Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-18

2025-07-16 2025-07-18

Le club de « La Pétanque Joyeuse » organise un concours à la mêlée, en soirée, ouvert à tous (licencié ou non).

Une première partie se fera avant le repas, puis trois autres après le repas.

Au menu Melon, Grillades, Glaces.

Venez nombreux ! 12 .

Allées de Sébastopol Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie petanque.joyeuse@yahoo.fr

English :

The « La Pétanque Joyeuse » club is organizing an evening scrimmage competition, open to all (licensed or not).

German :

Der Verein « La Pétanque Joyeuse » organisiert einen abendlichen Wettkampf im Nahkampf, der für alle (mit oder ohne Lizenz) offen ist.

Italiano :

Il club « Pétanque Joyeuse » organizza una gara serale di scramble, aperta a tutti (con o senza licenza).

Espanol :

El club « Pétanque Joyeuse » organiza una competición nocturna de scramble, abierta a todos (con o sin licencia).

