CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade samedi 13 décembre 2025.
Le club de la Pétanque Joyeuse de Grenade organise un concours à la mélée-démélée en 4 parties ouvert à tout le monde le Samedi 13/12/2025. Les inscriptions de 2€ par personne seront au profit du Téléthon 2025 venez nombreux(se). 2 .
Allée Sébastopol Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie petanque.joyeuse@yahoo.fr
English :
The club La pétanque joyeuse of Grenade awaits you for this competition.
