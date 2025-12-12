CONCOURS DE PÉTANQUE Grenade

CONCOURS DE PÉTANQUE

Allée Sébastopol Grenade Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-13

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le club La pétanque joyeuse de Grenade vous attends nombreux pour ce concours.

Le club de la Pétanque Joyeuse de Grenade organise un concours à la mélée-démélée en 4 parties ouvert à tout le monde le Samedi 13/12/2025. Les inscriptions de 2€ par personne seront au profit du Téléthon 2025 venez nombreux(se). 2 .

Allée Sébastopol Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie petanque.joyeuse@yahoo.fr

English :

The club La pétanque joyeuse of Grenade awaits you for this competition.

