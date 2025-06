Concours de pétanque Hatrize 28 juin 2025 13:30

Meurthe-et-Moselle

Concours de pétanque rue du Rouvion Hatrize Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 13:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Pétanque dans le cadre d’Hatrize en Fête

Buvette et restauration sur placeTout public

.

rue du Rouvion

Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 68 03 51 72 animhatrize@gmail.com

English :

Pétanque as part of Hatrize en Fête

Refreshments and snacks on site

German :

Pétanque im Rahmen von « Hatrize en Fête »

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Bocce nell’ambito di Hatrize en Fête

Rinfreschi e catering in loco

Espanol :

Petanca en el marco de Hatrize en Fête

Refrescos y catering in situ

L’événement Concours de pétanque Hatrize a été mis à jour le 2025-06-16 par MILTOL