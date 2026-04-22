Hébécourt

Concours de pétanque

Place de la Mairie Hébécourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:30:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le matin

– Vente de muguet

À partir de 12h30

– Concours de pétanque sur terrain neuf,

– Pique-nique, barbecue à disposition et crêpes à emporter. .

Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 6 25 81 20 00 levrezo27480@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Hébécourt a été mis à jour le 2026-04-22 par Vexin Normand Tourisme