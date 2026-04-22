Concours de pétanque Hébécourt
Concours de pétanque Hébécourt vendredi 1 mai 2026.
Hébécourt
Concours de pétanque
Place de la Mairie Hébécourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le matin
– Vente de muguet
À partir de 12h30
– Concours de pétanque sur terrain neuf,
– Pique-nique, barbecue à disposition et crêpes à emporter. .
Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 6 25 81 20 00 levrezo27480@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Hébécourt a été mis à jour le 2026-04-22 par Vexin Normand Tourisme
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