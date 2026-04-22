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Concours de pétanque Hébécourt

Concours de pétanque Hébécourt vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 27150 Hébécourt

Département : Eure

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Hébécourt

Concours de pétanque

Place de la Mairie Hébécourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Le matin
– Vente de muguet

À partir de 12h30
– Concours de pétanque sur terrain neuf,
– Pique-nique, barbecue à disposition et crêpes à emporter.   .

Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 6 25 81 20 00  levrezo27480@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Hébécourt a été mis à jour le 2026-04-22 par Vexin Normand Tourisme

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