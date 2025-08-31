Concours de pétanque Huntington La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure

La Motte de Galaure Gymnase municipal Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Début : 2025-08-31 13:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Concours de pétanque au profit de la recherche contre la maladie de Huntington.

La Motte de Galaure Gymnase municipal Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes huntington.aura@gmail.com

English :

Petanque competition in aid of Huntington’s disease research.

German :

Boulespiel-Wettbewerb zugunsten der Forschung gegen die Huntington-Krankheit.

Italiano :

Gara di petanque a favore della ricerca sulla malattia di Huntington.

Espanol :

Competición de petanca a favor de la investigación de la enfermedad de Huntington.

