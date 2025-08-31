Concours de pétanque Huntington La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure
La Motte de Galaure Gymnase municipal Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Début : 2025-08-31 13:00:00
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Concours de pétanque au profit de la recherche contre la maladie de Huntington.
La Motte de Galaure Gymnase municipal Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes huntington.aura@gmail.com
English :
Petanque competition in aid of Huntington’s disease research.
German :
Boulespiel-Wettbewerb zugunsten der Forschung gegen die Huntington-Krankheit.
Italiano :
Gara di petanque a favore della ricerca sulla malattia di Huntington.
Espanol :
Competición de petanca a favor de la investigación de la enfermedad de Huntington.
