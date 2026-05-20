Concours de pétanque Terrain de pétanque Isserpent
Concours de pétanque Terrain de pétanque Isserpent samedi 6 juin 2026.
Isserpent
Concours de pétanque
Terrain de pétanque Espace froment Isserpent Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Organisé par le Club des Aînés d’Isserpent.
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Terrain de pétanque Espace froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40
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English : Petanque afternoon
By Club des Aînés.
L’événement Concours de pétanque Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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